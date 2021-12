Almoço barato: aprenda a fazer um delicioso gratinado de batatas com as sobras de frango

Com o preço dos alimentos nas alturas, nada melhor do que reaproveitar as sobras da semana, em especial, das proteínas. A receita deste sábado, “Gratinado de batata com frango”, é fácil, rápida e o melhor, barata. Um jeito saboroso de economizar no final de semana.

A receita é do site Panelinha e serve até quatro porções.

2 xícaras (chá) de frango assado (ou cozido) desfiado

3 batatas

1 cebola

2 dentes de alho

2 xícaras (chá) de leite

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de azeite

2 ramos de tomilho

noz-moscada ralada na hora a gosto

sal a gosto

manteiga para untar o refratário

1. Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média). Unte com manteiga um refratário médio que possa ir ao forno (nós usamos um oval de 24 cm).

2. Descasque e pique fino a cebola e os dentes de alho. Leve ao fogo médio uma panela com água para ferver. Enquanto isso, lave, descasque e, com um fatiador de legumes, corte as batatas em rodelas finas (se preferir, fatie fino com uma faca).

3. Assim que a água ferver, mergulhe as rodelas de batatas e deixe cozinhar por apenas 2 minutos. Transfira para um escorredor e reserve.

4. Leve ao fogo médio uma panela média. Quando aquecer, regue com o azeite e adicione a cebola. Refogue por cerca de 2 minutos, até murchar. Acrescente o alho e misture por mais 1 minuto. Junte o frango desfiado, o tomilho debulhado e misture bem. Prove e acerte o sal. Transfira para uma tigela e reserve.

5. Volte a panela ao fogo médio e acrescente a manteiga. Assim que derreter, junte a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Tire a panela do fogo e acrescente todo o leite de uma só vez. Misture bem com um batedor de arame para dissolver todos os gruminhos de farinha. Volte a panela ao fogo médio e mexa com o batedor por cerca de 10 minutos, até engrossar. Desligue o fogo e tempere com sal e noz-moscada a gosto.

6. Transfira metade do molho para a tigela com o refogado de frango e misture bem. Reserve a outra metade.

7. Forre o fundo do refratário untado com metade das rodelas de batatas. Em seguida, coloque o recheio de frango e cubra com o restante das batatas – sobreponha uma rodela a outra como uma escama. Regue com o molho reservado e polvilhe com o parmesão ralado.