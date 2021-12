Almoço simples: massa de panqueca com três ingredientes

O almoço do fim de semana com a mesa reunida é o momento perfeito para mostrar o talento na cozinha, mas sabemos que as vezes não dá tempo de fazer aquele prato mais demorado. A equipe do iBahia separou um adaptação da clássica receita de panqueca com três ingredientes, confira:

Ingredientes:

4 ovos pequenos

1/2 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

Modo de preparo:

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata por 2 minutos, adcione uma pitada de sal. Separe em outro recipiente e unte a frigideira com um fio de óleo e leve ao fogão até aquecer, coloque cerca de uma concha da massa e vire assim que dourar. Adcione o recheio e coloque no forno com uma coberto de queijo e deixe gratinar.