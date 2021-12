Alok, Henrique e Juliano, João Gomes e Tayrone são confirmados para o Baile da Santinha

Com a mistura do forró, eletrônico e sertanejo, a festa terá a presença de João Gomes, Henrique e Juliano, Alok, Tayrone, Bruno e Marrone e DubDogz. Os ingressos do evento que terá um parque de diversões, uma roda gingante, twister e uma montanha russa, já estão disponíveis para compra no site e loja do Bora Tickets e na loja do Pida.