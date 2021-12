Em busca de novos talentos para compor seu time, a Alura tem chances para todos os níveis. As vagas são para atuação em São Paulo, capital, com a possibilidade de trabalho remoto.

Há chances para as funções de Analista Comercial, Analista de Customer Success, Analista de Recrutamento e Seleção, Designer Instrucional, Estágio em RH – Foco em Comunicação Interna e Eventos, Executiva(o) Comercial, Executivo(a) de contas, Gerente de Produtos, Pessoa instrutora de Node.js, Pessoa Instrutora de Python, Pessoa Instrutora de React (Front end), Sales Development Representative (SDR), Scrum Master, Técnico(a) Audiovisual, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, seguro de vida, acesso ao Gympass, day off no mês do aniversário, apoio home office mensal, horários de trabalho flexíveis, dress code casual e muito mais.

A empresa se destaca, ainda, por oferecer um ambiente dinâmico e inclusivo, com uma cultura de trabalho humanizada que respeita e valoriza todas as pessoas, incentivando a diversidade. Além disso, os profissionais contam com uma trilha de desenvolvimento, que prioriza feedbacks, networking com grandes profissionais da área da educação e da tecnologia, entre outros.

Os interessados deverão se candidatar pelo site https://grupoalura.gupy.io/, onde também é possível conferir a lista completa de vagas disponíveis.

Você Pode Gostar Também:

Sobre a Alura

Fundado em 2014, o Grupo Alura tem como missão transformar a vida pessoal e profissional das pessoas por meio da educação e da tecnologia. O conglomerado é formado pela empresa Alura, que é atualmente a maior plataforma brasileira de cursos online de tecnologia, além da Alura Latam, Alura Língua,Casa do Código, MusicDot e PM3.