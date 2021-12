AM: Estado abre canais de atendimento sobre matrículas em escolas

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas fez modificações em seus canais de atendimento para tirar dúvidas relacionadas às matrículas de alunos nas escolas públicas.

Foi disponibilizado o número 0800 092 5050, com ligação gratuita, para aqueles que quiserem se informar sobre o assunto.

A partir desse telefone, é possível esclarecer sobre datas, documentos e demais informações acerca das matrículas em instituições das redes estadual e municipal.

Ano letivo

O ano letivo na cidade de Manaus será de 7 de fevereiro a 21 de dezembro, de acordo com comunicado emitido na última semana. Já em relação às escolas estaduais, em todo o Amazonas, vai ser de 7 de fevereiro a 14 de dezembro.

Você Pode Gostar Também:

A Central de Atendimento da Secretaria de Estado de Educação e Desporto está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Segundo a entidade pública, a ampliação do serviço foi pensado para ajudar pais e responsáveis que não consigam encontrar suas dúvidas por meio do site oficial de matrículas das escolas do Amazonas.

Os atendentes podem até orientar o público a navegar pelo portal.

Leia mais: Sine Amazonas disponibiliza 100 vagas de emprego

Calendário de matrículas

As matrículas de alunos que estudaram em escolas municipais e estaduais do Amazonas terão datas diferentes daqueles que são novos na rede pública ou que vão mudar de escola.

Para quem já está em uma instituição do município ou do Estado o período é de 20 de dezembro a 4 de janeiro. Contudo, a Secretaria informa que esse processo é feito de forma automática para aqueles alunos que permanecerão na mesma escola. A partir de janeiro estarão abertas as transferências e matrículas de novos alunos.

O esperado, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, é que 192.755 mil vagas atendam estudantes em 605 escolas em todo o Amazonas. Deste total, 43.260 mil serão para Manaus, e 149.515 mil, para o interior do estado.

E então, o que achou da notícia? Compartilhe com quem precisa fazer a matrícula de seus filhos no Amazonas. Não deixe de ler também: Falta de estrutura tecnológica impede avanço da digitalização nas escolas