Os looks coloridos chegaram – ou voltaram? – para ficar! Está aberta a temporada para usar e abusar das cores vibrantes como verde, amarelo, rosa, azul e todas as possibilidades neon. Para os amantes desses tons, a tendência color block é a ideal. A trend consiste concentrar peças com a mesma cor, mesmo que em tons diferentes, por todo o look. Confira 10 inspirações perfeitas que esbanja cores dos pés a cabeça: