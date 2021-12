Amanhã se encerram as apostas da a Mega da Virada; Veja como apostar.

A Mega da Virada está chegando, a maior premiação de loteria do ano será sorteada às 20h (horário de Brasília) no dia 31 deste mês. O prazo para realização de apostas se encerra amanhã (sexta-feira) às 17h. Lembrando que a premiação não acumula.

As apostas para a Mega da Virada estão abertas desde o dia 16 de novembro e podem ser realizadas em uma das mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, além do aplicativo Loterias Caixa e o site da Caixa Econômica Federal.

Assim como na Mega Sena regular, o objetivo é acertar as 6 dezenas sorteadas, dentre as 60 disponíveis no bilhete de apostas. O prêmio estimado para o concurso especial não acumula para os próximos sorteios, ou seja, caso ninguém acerte as 6 dezenas, o prêmio vai para quem acertar 5.

Para os apostadores que não querem sair de suas casas para realizar as apostas, vamos explicar o passo-a-passo explicando como fazer o jogo a partir da sua casa. Tanto para apostas pelo site, como através do app da Caixa, o pagamento só pode ser realizado pelo cartão de crédito, com valor mínimo de R$30 por operação.

Como realizar apostas da Mega da Virada pelo site

Você Pode Gostar Também:

O primeiro passo é acessar o site da Caixa Econômica Federal e ir até a opção “Loterias Caixa”. Em seguida, você deve clicar em “Clique e Aposte”. Lembrando que apenas maiores de idade podem realizar as apostas.

Após a confirmação de maioridade, você deve escolher a modalidade em que deseja apostar. Para apostar na Mega da Virada, basta clicar no logo verde. Ao selecionar o tipo de aposta, você será redirecionado à página de apostas. Nela você deverá escolher seus números e, em seguida, clicar em “Colocar no carrinho”, caso tenha terminado.

Lembrando que o valor mínimo é de 30 reais, portanto o apostador pode escolher 7 números ou refazer outras 6 rodadas para alcançar este valor.

Para finalizar, você deve clicar em “Ir para pagamento”. Caso você não tenha cadastro, será redirecionado para uma página a fim de fazê-lo, caso já tenha, basta inserir os dados de seu cartão de crédito e clicar em “Comprar” e sua aposta será contabilizada.

Como realizar apostas na Mega da Virada pelo aplicativo Loterias Caixa

Primeiro, o apostador deverá realizar o download do app, que está disponível para todos os sistemas operacionais. Após instalar o app, você deverá comprovar sua maioridade e realizar o tutorial do mesmo.

Para realizar a aposta, você deverá localizar o logotipo da Mega da Virada e selecioná-la. Clique em “Aposte”, selecione os números de sua preferência clicando nas bolinhas e , em seguida, selecione a opção “Adicione ao carrinho”. Lembrando sempre do valor mínimo de 30 reais.

Com o valor mínimo atingido, clique em “Carrinho de apostas”, confira os números selecionados e selecione “avançar para pagamento” se estiver de acordo. Você será direcionado para a tela de login, caso já tenha sido cadastrado, basta preencher os dados pedidos, caso não tenha cadastro selecione a opção “Cadastre-se”.

Assim como no site, você deve preencher os dados de seu cartão de crédito e clicar em “Comprar” para realizar a sua aposta. Feito isto, basta torcer.

Outras modalidade de aposta que a Caixa oferece

Os apostadores podem realizar apostas individuais a partir de R $4,50 nas casas lotéricas de todo o Brasil. Porém, de acordo com as estatísticas da Loteria, com uma aposta simples, de 6 números, a chance de se ganhar o valor total é de 1 em 50 milhões. Para aumentar suas chances, muitos jogadores adicionam números a suas apostas, mas isso também as deixa mais caras.

Outra opção de aposta é o Bolão, que pode ser realizado em grupo. Nesta modalidade, a aposta mínima é de 10 reais, que dá direito a participação de duas pessoas em um mesmo jogo. Quanto mais pessoas adicionadas, maior a quantidade de números que podem ser selecionados, com limite de 100 pessoas e 15 dezenas. Caso os participantes do bolão ganhem, o valor deverá ser dividido entre todos.