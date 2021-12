‘Amava a alma antes do órgão’, diz Andressa Miranda sobre transição de Thammy

Andressa Miranda, esposa de Thammy, abriu o jogo e respondeu uma pergunta indiscreta através das redes sociais. A modelo abriu o uma caixinha de perguntas no seu perfil e foi questionada por um seguidor.

“Porque você não aceitou o Thammy no começo da transição?”, escreveu um fã. “Não é questão de não aceitar, é que, para mim, era tudo novo também. Então, eu estava entendendo. E foi nesse processo que eu percebi que, para mim, eu amava a alma antes de um órgão genital”, respondeu a modelo.

“Eu amo a companhia, eu amo a gente junto, eu amo a nossa energia, eu amo tudo nosso. Então, isso foi muito maior do que qualquer outra coisa. Ele me eleva, me coloca para cima, apoia os meus sonhos. Vivemos feliz e em paz em casa”, finalizou.