Ambiente de estudo de qualidade: Como deve ser?

Um ambiente de estudo de qualidade deve ser confortável, espaçoso e bem iluminado. Mas, tudo isso precisa ter a medida certa. Afinal, todo excesso pode ser prejudicial, concorda?

Por isso, neste texto nós trouxemos diversas dicas de como organizar o seu ambiente de estudo de uma forma efetiva. Até porque sabemos que isso impacta na produtividade, não é mesmo?

Acompanhe e inspire-se. 😉

Como deve ser um ambiente de estudo de qualidade?

Mas afinal, como deve ser um ambiente de estudo de qualidade? Na realidade, ele deve ser tranquilo, longe de distrações e bem preparado para atender todas às suas necessidades. Isto é, ele precisa permitir que você tenha acesso a tudo que precisa, por exemplo.



Você Pode Gostar Também:

Abaixo detalhamos melhor:

1- Confortável – porém, sem excessos

Um ambiente de estudo de qualidade é confortável. Nele, você deve ter uma cadeira adequada que ajude você a manter a boa postura. A mesa também deve ser na altura certa.

Porém, quando falamos de ser “sem excessos”, nos referimos ao exagero na hora de ser confortável. Afinal, se o canto de estudos se transformar em uma cama, automaticamente você terá mais sono e menos foco nas atividades. Cuidado.

2- Iluminado – preferencialmente com luz natural

A luz natural ajuda o nosso relógio biológico a compreender que é o momento de se manter atento e ativo. Por meio dela, temos a possibilidade de conquistar muito mais concentração e foco. Por isso, priorize-a.

3- Silencioso – mas pode ouvir música suave

Prefira um ambiente que seja silencioso e calmo, sem muitas pessoas falando, cantando ou fazendo barulho. Claro que nem sempre isso é possível, assim, nesses casos, procure ouvir uma música suave no fone de ouvido para conseguir focar melhor.

4- Organizado e limpo

Não existe ambiente de estudo de qualidade sem estar organizado e limpo. Tanto a bagunça, quanto a sujeira, podem fazer com que nos sintamos extremamente desconfortáveis. E embora você não perceba isso racionalmente, o seu cérebro vai perceber a bagunça e poderá ficar mais distraído.

5- Com espaço suficiente para todos os materiais

O espaço precisa ser na medida certa. O seu caderno deve caber na mesa e você deve ter espaço o suficiente para fazer as suas anotações e organizar todas as atividades. Além disso, procure deixar o computador/celular/tablet e livros sempre à mão.

Isso evita que a preguiça de “ir buscar” apareça no meio do caminho.

6- Longe das distrações

Jamais faça o seu cantinho de estudos em um local repleto de distrações. Caso contrário, você poderá ter pouco sucesso nas suas atividades diárias.

Entenda por distração a televisão, brinquedos de crianças, muitos quadros e itens decorativos, sons e ruídos constantes, entre outras possibilidades.

Quanto mais “clean” for o ambiente, muito mais fácil será focar no que deve ser feito ao longo do dia. E você perceberá que a sua mente estará muito mais focada no que realmente precisa.

Porém, é importante ressaltar que você pode decorar o cantinho da forma que achar conveniente. Afinal, a decoração pode ser inspiradora, criativa e aguçar o seu desejo de aprender mais e mais. Desde que, claro, tudo seja na medida certa. 😉