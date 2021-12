AMCom tem 40 vagas de emprego pelo país

A AMcom oferece serviços de tecnologia para impulsionar os negócios de seus clientes de forma inovadora, e está buscando novos 40 colaboradores para atuar em diversas regiões do Brasil. Confira, abaixo, os cargos disponíveis para ocupação e informações de como realizar sua inscrição!

AMcom está contratando novos colaboradores

Atuando há 24 anos no mercado, a AMcom tem o propósito de conectar pessoas ao meio

tecnológico. No ano de 2021, a empresa foi avaliada como um dos melhores locais para se trabalhar no Brasil, possuindo nota 84 na pesquisa de satisfação realizada.

Com o propósito de expandir seu quadro de funcionários, a empresa está buscando novos profissionais para as vagas de:



Analista Power;

Desenvolvedores;

Desenvolvedor Java;

Desenvolvedor Full Stack;

Gerente de Projetos;

Scrum Master;

UI/UX Designer Pleno;

Entre diversas outras.

Todos os cargos disponíveis para ocupação são para funções de tecnologia, sendo necessário possuir experiência comprovada em carteira profissional e escolaridade de nível superior ou técnico completo em áreas correlacionadas às oportunidades.

Como realizar a sua inscrição

Aos profissionais que tenham interesse em participar do processo de contratação, queiram conferir todas as informações sobre a empresa e a lista completa de vagas, poderão acessar o link de participação e efetuar o cadastro.

Além dos salários compatíveis aos cargos, a empresa oferece aos selecionados uma série de vantagens, como por exemplo, vale alimentação, treinamentos, horários flexíveis, aulas de inglês gratuitas, sinuca, estacionamento gratuito, vídeo game, nap room, bicicletário, etc.

