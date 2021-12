Amcor abre NOVOS empregos pelo país

A Amcor, multinacional global atuante no setor de embalagens, está oferecendo novas ocupações de emprego para atuação em todo país. Segue abaixo a relação de cargos disponíveis e os requisitos mínimos para ocupar as vagas!

Amcor anuncia novas vagas de emprego

A Amcor, empresa referência no desenvolvimento e na produção de embalagens e recipientes de alta qualidade, voltados a produtos farmacêuticos, médicos, bebidas, alimentos e muitos outros, colocou novas oportunidades de emprego à disposição em várias cidades do país.

Confira os cargos disponíveis para ingressar na empresa:

Comprador;

IT Business Intelligence;

Supervisor manutenção;

Analista de planejamento logístico;

Analista de suporte ao cliente;

Analista de contabilidade;

Operador de empilhadeira;

Auxiliar de movimentação e matérias;

Estagiário atendimento ao cliente;

Desenhista;

Analista de crédito;

Eletricista manutenção;

Inspetor de qualidade.

A Amcor exige ainda que os novos profissionais, além de responsáveis e pontuais, cumpram algumas exigências mínimas para cada ocupação, como ensino médio completo, experiência de no mínimo 6 meses, disponibilidade de horário, além de conhecimentos de pacote Office, graduação nas áreas correlatas e nível de inglês fluente.

A empresa promete ainda, além de salários compatíveis com o mercado, uma série de auxílios para dar suporte aos novos recrutados, sendo eles:

Participação nos lucros;

Assistência médica e odontológica;

Vale transporte, alimentação e refeição;

Previdência privada;

Seguro de vida;

Ginástica Laboral;

Auxílio estacionamento e farmácia.

Como realizar sua candidatura

Para os interessados em participar do processo de contratação da Amcor, as candidaturas devem ser feitas nas áreas do link de inscrição preenchendo atentamente o formulário.

