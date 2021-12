American Tower abre processo de estágio 2022 

Se você está pensando em começar um estágio em 2022, a American Tower está com o processo seletivo aberto. Acompanhe o artigo e fique por dentro das vagas.

Vagas de estágio – American Tower

A American Tower, empresa que faz parte do mercado de infraestrutura compartilhada para o setor de telecom, está buscando 6 jovens talentos para participar do 1st Connection 2022 – Programa de Estágio American Tower 2022.

O programa foi desenhado para ajudar os estagiários a ter um sentimento de pertencimento no ambiente de trabalho, melhorar a integração entre eles, impulsionar o desenvolvimento e permitir uma visibilidade maior com as demais áreas e a liderança da empresa.

Para participar, basta ter formação prevista a partir de dezembro de 2023 nos seguintes cursos:

Você Pode Gostar Também:

Administração,

Arquitetura,

Direito,

Engenharia Civil,

Engenharia Elétrica,

Engenharia de Produção,

Engenharia de Telecomunicações,

Ciências Econômicas/Economia,

Contabilidade/Ciências Contábeis,

Publicidade e Propaganda,

Marketing,

Jornalismo e Relações Públicas.

Além disso, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, nas seguintes cidades:

São Paulo/SP (5 vagas),

Belo Horizonte/MG (1 vaga).

Benefícios

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece os benefícios:

Vale-refeição,

Vale-transporte,

Seguro de vida e Programa de Assistência ao Empregado.

Informações

Fonte: Assessoria de Imprensa – Cia de Estágios.

E então, gostou da matéria? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Auxílios em 2022: confira o cronograma de pagamentos dos benefícios sociais.