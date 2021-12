Ana Maria Braga assusta ex-BBBs com toque do ‘Big Fone’; veja vídeo

Ana Maria Braga recebeu os ex-BBBs, Camilla De Lucas, Gil do Vigor, Thelma e João Luiz para um bate-papo na manhã desta quinta-feira (30). O que os artistas não contavam, era que a loira tinha preparado uma pegadinha para eles.

Em determinado momento da entrevista, a produção do programa soltou o som emitido pelo “Big Fone” e fez todo mundo suar frio ao relembrar as épocas do reality show. A web, é claro, se divertiu com a situação.

“O susto deles quando tocou o Big Fone foi a melhore parte”, escreveu um internauta no Twitter. “Perdi tudo com o Big Fone no Mais Você”, pontuou outro.

Veja o momento: