Ana Maria Braga vira meme ao aparecer toda trabalhada no neon: ‘Levaram na rave’

Mais uma vez surpreendendo a web, Ana Maria Braga colocou uma sexta na terça-feira e apareceu toda trabalhada no neon no programa “Mais Você”. “Eu vou falar de uma tendência do verão deste ano, que é a moda neon”, disse ao começar o matinal.

“Quem acompanha os influencers da moda já sabe que o verão deste ano tem nome: cores neon! Também chamadas de fluorescentes”, continuou ao explicar a tendência.

Rapidamente a apresentadora entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter, onde usuários chegaram a compará-la com um “avatar”, do sucesso dos cinemas. “Ana Maria parecendo um avatar. Eu adoro essa mulher”, se divertiu um usuário. “O que rolou aqui, Ana Maria vestida de neon 9h da manhã”, escreveu outro internauta. “Levaram a Ana Maria na rave”, escreveu outro.