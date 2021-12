Ana Paula Renault deve mais de R$30 mil para Sonia Abrão, diz site

Ana Paula Renault foi derrotada na justiça em um processo por danos morais e deve mais de R$30 mil para Sonia Abrão. As informações são do site ..

Ainda segundo o portal, que teve acesso às últimas movimentações da briga judicial, a ex-apresentadora do SBT foi intimada no dia 4 de outubro a pagar a dívida com a veterana. O valor exato é de R$32.919,81 mil, mas caso ocorra correção, podem chegar a R$50 mil, já que a decisão foi proferida em 5 de abril e o valor ainda não foi pago.

A briga entre a ex-BBB e a apresentadora do “A Tarde é Sua” começou em 2019 quando Ana Paula abriu um processo por difamação e danos morais após ser chamada de “Anabelle” pela contratada da RedeTV!, que teria dito isto em 2018, quando a loira estava no reality “A Fazenda”.