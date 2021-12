PEST é um acrônimo que une as palavras Política (P), Economia (E), Social (S) e Tecnologia (T). Dentro da utilização da ferramenta, é possível adicionar dois fatores: Ambiental (A) e Legal (L). Por isso, você pode encontrar uma variação da nomenclatura como matriz PESTAL.

Análise PEST: ferramenta de diagnóstico empresarial

A utilidade da análise PEST/PESTAL é de trazer um parâmetro de mercado para a gestão empresarial. Tal como a Matriz Swot, essa ferramenta permite analisar fatores diversos e relevantes, auxiliando nas decisões empresariais.

Dentro da administração de uma empresa é importante que a gestão ocorra de forma direcionada estrategicamente, por isso, a análise PEST pode ser uma ferramenta de diagnóstico para o seu negócio.

Fatores externos e o impacto nos processos empresariais



A análise PEST é uma matriz analítica que permite uma análise relevante sobre e os fatores externos que podem impactar as operações da sua empresa. Sendo assim, essa é uma alternativa tão útil para as decisões estratégicas quanto a Matriz Swot. Dessa forma, a análise PEST pode ser de grande valia para a expansão de negócios, visto que permite um diagnóstico sobre o mercado para todas as organizações e comporta análises de empresas de todos os tamanhos.

Assim sendo, a análise PEST tem como ideia central, o entendimento de que fatores externos, como a situação política e econômica do país, causam impactos nas operações da empresa. Portanto, a análise objetiva separar esses fatores externos e analisar quais são as tendências relacionadas a eles que podem refletir no negócio.

Diagnóstico para entrantes no mercado e para corroborar decisões em empresas atuantes

Por isso, é uma matriz útil para novos negócios e para expandir empresas atuantes. Dentro do mercado atual, estudar o mercado e seus fatores externos é primordial na administração, independente do nicho ou segmento da empresa.

Sendo assim podemos entender que a análise PEST é mais uma opção viável para que se obtenha um diagnóstico do mercado; de modo que a empresa possa direcionar suas ações, corroborando o seu objetivo. É muito importante que, ainda que a sua empresa seja entrante no mercado, você faça uso de estratégias de gestão, de modo que consiga elaborar um plano de negócios direcionado.

Investimento direcionado por meio de ferramentas analíticas

Visto que as análises PEST, Swot e outras ferramentas de mercado, permitem um diagnóstico preciso e um estudo interessante para que a gestão possa investir em um projetos resolutivos e evitar investir em um projeto que torne a sua marca obsoleta.