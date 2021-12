André Gonçalves revela que não aceita dinheiro de Dani Winits: ‘Não é justo’

No olho do furacão após ter sua prisão domiciliar decretada por não pagar pensão, o ator André Gonçalves abriu o jogo sobre sua situação. Ele ainda revelou que Dani Winitz, sua esposa, ofereceu ajuda financeira, mas ele não aceitou.

“A Dani já se colocou à disposição várias vezes para me ajudar, mas eu não aceito. Não aceito porque não é justo e porque isso não vai parar”, disse em entrevista ao O Globo.

“Tenho uma porrada de amigos com dinheiro e não quis pedir para ninguém, alguns amigos quiseram fazer uma vaquinha, não quis… Então assim isso aqui [aponta para a casa ao redor], o carro, não é meu, isso é da Dani e dos filhos dela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer: ‘Dani isso é um problema muito sério, que é meu. Jamais você vai mexer em R$ 1 para me ajudar, não aceito’. Ela tem as questões dela, eu tenho as minhas”, completou.

Sobre o processo, o ator diz se tratar de uma “perseguição”. “Talvez essa perseguição seja, sim, por conta da situação e da história da Dani, ela é uma estrela”, iniciou.

“Mas eu espero que não, não é o que eu acho. Mas claro que já passou pela minha cabeça. Até porque existia relação, afeto, amor, cuidado, as férias eram com a gente. Os aniversários, às vezes, com a gente. A Dani foi o máximo de “boadrasta” com a Valentina e o Pedro. A Dani conversa coisas que eu não sei, até conversas que eu não tenho com Valentina, ela tem”, concluiu.