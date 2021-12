Ânima Educação tem 330 vagas de emprego; veja cargos

A Ânima Educação, instituição privada de ensino superior no Brasil, está oferecendo 330 vagas de emprego. As oportunidades são para diferentes áreas de atuação e regiões do país. Confira como se candidatar!

Ânima Educação está disponibilizando novas oportunidades

A Ânima Educação, segunda melhor instituição privada superior de Minas Gerais, atua há 60 anos na cidade e está presente em diversas regiões do Estado de Minas Gerais e em Goiás nas cidades de Itumbiara, Catalão e Jataí. A instituição é referência de qualidade em ensino no Brasil.

A instituição está recrutando novos 330 colaboradores, entre as mais diversas áreas de atuação. Veja alguns dos cargos:

Técnico Administrativo;

Docente de Periodontia;

Docente Farmácia e Biomedicina;

Auxiliar de Laboratório Educação Física;

Supervisor II;

Docente de Psicologia;

Docente Jornalismo;

Docente Nutrição;

Docente Direito;

Docente de Enfermagem;

Professor Reprodução Animal;

Auxiliar de Infraestrutura;

Assistente Administrativo;

UX/UI Designer Pleno;

Docente de Geografia;

Agile Master SR;

Analista de Sistemas de Integração;

Analista QA SR;

Líder de Infraestrutura;

Analista de Planejamento Acadêmico Sênior.

Para realizar sua candidatura é necessário ler atentamente todas as informações disponíveis no link das vagas no site de participação. As qualificações e regiões alteram conforme o cargo pretendido.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar algum dos cargos ofertados pela Ânima Educação, o profissional deve acessar o site de participação e se inscrever no cargo pretendido.

Além dos salários compatíveis ao mercado de trabalho, a instituição oferece aos selecionados algumas vantagens como Home Office (destinado a alguns cargos de tecnologia), vale transporte, vale refeição e plano médico.

