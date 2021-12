Animação japonesa ‘A Viagem de Chihiro’ é tema de peças em couro de casa espanhola

Vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação em 2003, a animação japonesa “A Viagem de Chihiro” é uma das obras mais marcantes do Studio Ghibli – que também lançou “Meu Vizinho Totoro” e “O Castelo Animado”. Não é por acaso que os personagens ‘Chihiro’, ‘Sem Rosto’ e ‘Yubaba’ são protagonistas em inúmeros itens da moda e decoração, e, dessa vez, marcam presença em peças de couro através de uma colaboração internacional.

A próxima colaboração entre a Loewe, casa espanhola especializada em artigos de couro, e o Studio Ghibli, estúdio japonês de animação, tem como tema “A Viagem de Chihiro”. Essa é a segunda parceria entre as empresas, sendo que a primeira foi lançada em janeiro de 2021, com uma linha baseada no filme “Meu Vizinho Totoro”.