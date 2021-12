Anitta cancela apresentação no ‘Prêmio Multishow 2021’; saiba motivo

Anitta cancelou sua apresentação no “Prêmio Multishow 2021” e não fará mais parte da lista de performances na noite desta quarta-feira (8). A cantora está com a agenda cheia durante sua temporada nos Estados Unidos.

“Infelizmente, Anitta não poderá mais se apresentar no Prêmio Multishow por incompatibilidade de agenda. É uma pena não termos sua energia este ano, mas não faltarão edições para nos divertirmos juntos com a poderosa!”, informou o canal através de sua conta no Twitter.

Os últimos dias da “Girl From Rio” foram agitados no exterior. Ela participou de um evento da Variety onde esteve com famosos como Lana Del Rey, Olivia Rodrigo e Normani. A cantora também se apresentou no “Jingle Ball LA”, uma espécie de show natalino promovido por uma rádio.