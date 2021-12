Anitta e Pedro Sampaio definem ‘No Chão, Novinha’ como ‘funk global’; veja clipe

Para o público brasileiro que acompanha Anitta, ‘No Chão, Novinha’ não é nenhuma grande inovação. A música, em parceria com Pedro Sampaio, se assemelha com outros sucessos da cantora, observação feita pela própria Anitta durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10).

Segundo a artista, a ideia de “voltar às origens” surgiu da necessidade de mostrar para o público internacional outras das suas facetas. “Essa música foi escolhida por conta da minha carreira internacional. Acho ela similar a outras músicas, mas tem tudo a ver fazer ela nesse momento, porque existe um novo público que está chegando para mim que não escutou essa sonoridade, que não conhece Pedro Sampaio”, explicou.

Pedro, que participou da coletiva ao lado da parceria, afirmou que, apesar da letra ser totalmente em português e o clipe ter sido gravado em Belém, no Pará, ela tem uma “pegada gringa”. “O jeito que produzimos ela torna a música global, é um funk global”, definiu.

Depois de fazer clipes de hits em cenários brasileiros como o Vidigal, no Rio de Janeiro, Praia da Gamboa, em Salvador, e na Amazônia, Anitta agora desembarcou em Belém para a gravação do clipe de “No Chão, Novinha”.

Segundo ela, o cenário foi escolhido por causa das aparelhagens de Belém. Aparelhagens são grandes estruturas sonoras e de iluminação que reproduzem prioritariamente o repertório do gênero tecnobrega em eventos realizados principalmente nas áreas mais empobrecidas da cidade.

“Eu gosto muito [das aparelhagens]. E gosto também de fazer algo cultural, então achei legal ir para lá. É algo muito bom da nossa música e da nossa cultura”, disse.

Divulgação na Farofa da GKay

Como estratégia de divulgação da música, Anitta e Pedro Sampaio decidiram soltar antes do lançamento oficial o single na “Farofa da GKay”, evento que durou três dias e deu o que falar. Os cantores explicaram que a ideia inicial era divulgar apenas um trecho, já que a gravação do clipe tinha sido externa e muitos pedaços já haviam vazado.

“A questão que a gente teve que fazer diferente a estratégia porque gravamos na rua. Então vimos uma oportunidade muito boa de divulgar lá na Farofa, e viralizar antes da música estrear, o que nunca tínhamos feito”, explicou a artista.

No entanto, Anitta acabou decidindo liberar a música completa. “A gente tinha combinado de dar só um pedaço da música, mas eu falei: ‘vamos soltar a música toda, que ia dar certo’, e ele ficou insistindo que. Aí me venceu pelo cansaço [risos]. Só que no meio da madrugada GKay veio para mim e disse que ia estar com o pessoal do Tik&Tok, que iam fazer coreografia. Aí eu mandei soltar”, contou.

Que Anitta gosta de ter tudo sob seu comando e que as coisas saiam do jeito que ela gosta não é segredo para ninguém. E as gravações do clipe em Belém reforçaram isso. A cantora contou na coletiva como foram os bastidores da gravação e revelou ter se irritado com o atraso em uma das cenas.

“Eu gosto que as coisas aconteçam, e às vezes não acontecem. Nesse clipe por exemplo, não estavam fazendo a fotografia do jeito que tinham que fazer. Tínhamos dois cenários, dois de dia, dois de noite. Como eu não estava no solo dele [Pedro Sampaio], eu não consegui apressar as coisas, aí atrasaram e não era mais dia, era noite, aí na hora de editar disseram que não ia dar, então eu mandei se virarem. ‘Você não é diretor de fotografia? De iluminação? Então se vira aí, não quero saber’””., contou.