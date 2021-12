Anitta está disposta a repetir o sucesso de ‘Vai, Malandra’. Para isso ela convocou Pedro Sampaio e juntos, os artistas lançaram na noite desta quinta-feira (09), a faixa “No Chão Novinha”.

Gravado em Belém, no Pará, o clipe de “No Chão Novinha” será lançado nesta sexta (10), às 12h no Youtube da ‘Girl From Rio’. Assista ao lyric vídeo da música abaixo: