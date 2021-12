Anitta fica com affair de Larissa Manoela em festa, diz colunista

Thiago Clevelario, affair de Larissa Manoela, trocou beijos com Anitta durante uma festa na casa da cantora. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

O rapaz foi visto, na semana passada, com a atriz global durante um passeio de barco que os dois fizeram na companhia de alguns amigos. A protagonista de “Além da Ilusão” está de férias e viajou para os EUA para curtir o final do ano.

“Tô na Disney e dessa vez o único boy é o grande amor da minha vida: Mickey. O final do ano sendo fechado com chave de ouro sim!”, escreveu Larissa ao compartilhar seu destino nas redes sociais.

Ainda segundo a colunista, a “Girl From Rio” parece ter gostado do boy e tratou de seguir ele no Instagram após a ficada.