Anitta pede autorização para ceder prêmio para Glória Groove: ‘Merece reconhecimento’

Ganhadora de duas das principais categorias do “Prêmio Multishow 201”, Anitta fez um pedido aos fãs para poder ceder um dos prêmios para Glória Groove.

“Amo vocês, meus fãs lindos. Se não fossem vocês, pra me apoiar e reconhecer meu trabalho, eu não teria chegado a lugar algum”, iniciou ela através do Twitter.

“Como tô com 2 prêmios, gostaria de perguntar pros meus fãs (que são responsáveis por todos meus prêmios na vida) se vocês me autorizam a mandar um para Gloria Groove… Está parando o pop Brasileiro e merece muito reconhecimento”, escreveu a cantora que venceu as categorias de “melhor clipe” e “música do ano” com “Girl From Rio”.

Um fã resolveu questionar se ao ceder o prêmio ela faria uma parceria com Gloria e a resposta foi animadora. “Depende… o feat vai de brinde?”, escreveu. “Eu aceito o acordo”, finalizou Anitta.

Vale lembrar que Gloria Groove ganhou destaque nacional com o lançamento de “A Queda”. O clipe já possui mais de 60 milhões de visualizou e a faixa alcançou o top 10 do Spotify Brasil.