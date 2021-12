Ansiedade ao apresentar TCC: Como controlar?

Conseguir controlar a ansiedade ao apresentar TCC é algo que muita gente procura e, muitas vezes, acredita não conseguir.

Porém, saiba que o primeiro passo para “dominar” a sua apresentação você já tem: foi você quem fez o trabalho.

E quando falamos sobre algo que nós mesmos fizemos, tendemos a ter um repertório de informações mais profundo.

Sendo assim, tenha esse pressuposto na sua mente e invista em boas práticas para controlar a ansiedade. Vamos conhecer algumas delas? Então continue lendo.

Como controlar a ansiedade ao apresentar TCC?



Para controlar a ansiedade ao apresentar TCC é preciso estar atento aos gatilhos emocionais por trás dela. Você tem medo de esquecer? Ensaie mais vezes. Você tem medo de se sentir pouco confiante? Prepare-se (vestindo-se bem) para elevar a autoestima. E assim por diante.

Quando “tampamos” os buraquinhos que permitem que a ansiedade entrem, ela tende a ter mais dificuldade para se alastrar dentro de nós.

Por isso, veja as nossas dicas que partem dessa concepção e tenha uma excelente apresentação:

1- Tenha um roteiro bem estruturado

Não existe segredo. Para controlar a ansiedade ao apresentar TCC é preciso ter um bom roteiro. Quanto mais estruturado for o seu roteiro, melhor.

Afinal, se você não sabe exatamente o que vai falar, e em qual momento vai falar, como poderá se sentir confiante e tranquilo durante a sua apresentação? Pois é!

Por isso, anote os pontos importantes do seu TCC e monte um roteiro de apresentação em cima disso.

2- Ensaie gravando áudio

Depois que você montar o seu roteiro, é hora de ensaiar com áudio. Grave no seu celular mesmo e vá falando sobre os pontos que você anotou.

As primeiras gravações podem ser apoiadas em uma “colinha”. Mas, à medida que você for dominando o conteúdo, tente falar sobre ele de uma forma mais natural: sem ler ou decorar.

3- Ouça seu áudio e anote as melhorias

Escute ativamente os áudios que você acabou de gravar. Vá anotando as melhorias para que, na próxima gravação, você cuide desse ponto em específico.

4- Escreva palavras-chave em cards e ensaie dessa maneira

Use cards (pedaços de papel) para anotar as palavras-chave de cada etapa do seu TCC. Assim, deixe de lado a cola em texto, foque apenas nessas palavrinhas e vá passando-as enquanto explica o que vem à mente com relação a cada uma delas.

5- Apresente para outras pessoas

Depois de todas essas etapas de ensaio, foque em apresentar para outras pessoas. Comece com quem você tem mais afinidade e depois apresente até para outro colega que você não conversa muito, se necessário. Isso poderá lhe ajudar a controlar a ansiedade ao apresentar TCC e a diminuir a timidez.

6- Arrume-se bem antes da sua apresentação

Vestir-se bem, arrumar o cabelo e usar acessórios que valorizam a sua beleza também pode ajudar a lidar com a ansiedade ao apresentar TCC. Sabe por quê? Porque assim você se sente mais bonito e mais autoconfiante! E isso diminui o foco em “coisas ruins” da apresentação.

7- Foque em poucas pessoas durante a apresentação

Não precisa ficar olhando para toda a platéia. Mas sim, foque em uma pessoa em “cada canto” e finja que as demais sequer estão ali.

Se puder colocar pessoas conhecidas nestes “cantos”, melhor ainda. Assim você não pensa que tem mil pessoas assistindo, mas sim, as mesmas para quem você apresentou nos ensaios. 🙂