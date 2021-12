Ao completar 70 anos, Vera Fischer encanta com pele jovem; dermatologista explica segredos

Com a reprise da novela da Globo O Clone (2001) veio à tona a beleza da atriz Vera Fischer, que, 20 anos após as gravações, parece não ter sentido os reflexos do tempo. Com 70 anos comemorados no último dia 27 de novembro, a musa posou com a barriga de fora e fez sucesso entre os fãs nas redes sociais. A beleza da atriz tem motivado muitas mulheres. Para quem deseja chegar nessa idade com uma pele bonita, a dermatologista Mariana Correa explica que é necessário ter uma boa saúde.

“Vendo a partir de uma medicina integrativa, a saúde é o segredo. O que recomendo para as pacientes é terem uma alimentação saudável. Embora pareça clichê, é o que realmente faz diferença em termos de qualidade da pele e de um envelhecimento melhor. Ter uma boa alimentação, boa qualidade de sono, ingerir muita água, fazer atividade física e cuidar da pele de maneira preventiva, com protetor solar”, destaca a médica.

Além dos cuidados básicos, para quem busca ir além, Mariana Correa recomenda alguns recursos mais modernos. Há tratamentos com bioestimuladores de colágeno, que como diz o nome, ajudam a pele a produzir colágeno, proteína que promove a sustentação dos tecidos, ou seja, que dá firmeza à pele. Mariana também sugere o tratamento de ultrassom microfocado e suplementação de colágeno via oral, além da ingestão de antioxidantes. “O ideal é fazer uma consulta para ver a sua necessidade, cada caso deve ser avaliado”, destaca.

A dermatologista explica que o ultrassom microfocado é uma tecnologia que proporciona efeito de lifting facial de forma não invasiva e sem cirurgia. O efeito é resultante de aplicação de calor. “Promove a queima de gordura, melhora a flacidez e estimula a produção de colágeno. As ondas do ultrassom atingem as camadas mais profundas da pele, onde a contração do colágeno começa a ocorrer”, explica Mari. Ela ressalta, ainda, que o protocolo de tratamento depende de cada face, bem como o número de sessões varia, sendo uma média de três sessões para se obter resultados. “Os resultados são mais visíveis no período de um a três meses”, destaca.

Já a ingestão de antioxidantes e colágeno pode ser por meio de cápsulas, muitas vezes, feitas em farmácia de manipulação. A dermatologista explica que os antioxidantes são diversas substâncias, entre elas, as vitaminas. “Algumas vitaminas ajudam a neutralizar a ação dos radicais livres, moléculas responsáveis pelo envelhecimento da pele e também manchas como melasma. Dentre os fatores que podem produzir os radicais livres, estão a exposição solar, o estresse físico e psicológico, o cigarro, a poluição e a alimentação inadequada, com muitas gorduras e alimentos industrializados.” Os antioxidantes podem estar presentes em alguns alimentos saudáveis e podem ser repostos em suplementação oral. “É sempre importante uma avaliação do dermatologista para indicar os mais ideais para cada pele e idade”.