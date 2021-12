Apesar de preço estável em dezembro, diesel tem alta de 46,1% em 2021

Mesmo com uma estabilidade que aconteceu no mês de dezembro, o preço do diesel terminou o ano com um aumento de quase 50%, de acordo com os dados que foram divulgados pelo Ticket Log.

Em todos os postos de combustíveis no Brasil ao longo de 2021, foi o nítido o aumento da cotação do diesel e mesmo com uma estabilidade no preço ao longo destes últimos dias e do mês de dezembro, um levantamento apontado pela Ticket Log nesta última quarta-feira (29), apontou para um crescimento de 46% ao longo dos últimos 12 meses.

Veja a cotação final do preço do diesel para o ano

O mês de dezembro registrou uma cotação média do diesel a 5,612 reais. Para se ter uma ideia do aumento considerável que aconteceu, no mesmo mês em 2020, era possível encontrar o diesel por até R$ 3,841 o litro, de acordo com as informações do índice de preços Ticket Log.

O Brasil está passando por uma escalada de preços ao longo de todo o ano, onde a Petrobras tomou a rédea das situações e realizou uma série de reajustes de preços, tanto para o preço da gasolina, etanol e combustível.

Você Pode Gostar Também:

O aumento do combustível é sentido diretamente pelo consumidor, com impacto nos índices de preços oferecidos ao consumidor, que virou um dos principais fatores para a pressão inflacionária no país.

Entenda como funciona o trabalho da Ticket Log

A Ticket Log é uma empresa que trabalha com a marcação da gestão de frotas e outras soluções de mobilidade que são ligadas a Edenred Brasil, apontou que no mês de dezembro todas as regiões do Brasil apresentaram estabilidade ou queda em referência ao preço do diesel.

O maior destaque ficou para a Região Sul, que teve os menores valores médios e registros de baixas, ficando entre 0,29% e 0,23%, em uma grande queda no comparativo com o mês de novembro.

Na Região Norte, tivemos ligeiras altas de 0,03% a 0,05%, em referência ao combustível e também para o S-10, considerando nessa ordem. Vale ressaltar que o índice da Ticket Log é obtido com base nos abastecimentos que são realizados em 21 mil postos credenciados, em um apontamento com base nos preços que foi realizado um pouco antes do Natal.

Saiba quais são as grandes vantagens em abastecer o seu veículo a diesel

O Brasil é um país atrasado a respeito da liberação geral do diesel. Isso acontece devido ao fato de que apenas modelos de carga, porém com o aumento do preço do diesel ao longo do ano e pela baixa procura pode ser que tenhamos alterações na lei para os próximos anos.

Entre as principais vantagens de um motor diesel, está o fato de que o mesmo tem um consumo mais baixo do que o combustível e também é ideal para os carros esportivos. Lembrando que os carros pequenos podem fazer até 100 km com menos de litros na reserva.