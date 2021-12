Após 10 anos, Salvador volta a ter uma franquia da China In Box

A China In Box anunciou o retorno da marca a Salvador após dez anos. Os responsáveis pelo retorno da rede de comida oriental são os empresários s Bruno Brandão e Camila Lucas. A primeira unidade da marca em Salvador está funcionando na Rua das Rosas, na Pituba.

A unidade é focada no delivery, que pode ser solicitado através do iFood, no site, pelo whatsapp (71 98703 0214) ou pelo telefone (71) 3238-9069. O cliente que preferir pode também retirar na unidade.