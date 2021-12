Após ‘A Fazenda’, Dayane Mello defende Nego do Borel: ‘Ele não me abusou’

Após o término de “A Fazenda 13”, Dayane Mello apareceu em suas redes sociais para sair em defesa de Nego do Botel. Seu pronunciamento contou com um longo texto e uma série de vídeos divulgados em seus stories do Instagram.

“Muitas pessoas podem não estar entendendo sobre meu posicionamento, mas chegando aqui em minha casa, eu me deparei com muitas coisas e o que mais me machuca é dar culpa a uma pessoas que não me abusou”, iniciou a modelo.

“Ele não me abusou, ele não me estuprou. Não aconteceu nada sexualmente. Por mais que eu defenda as mulheres, por mais que muitas mulheres no mundo queiram, eu não vou ser a porta voz de um estupro. Eu não vou deixar uma pessoa passar por estuprador porque ele não me estuprou e que isso fique claro. Eu estou, hoje, em paz. Eu não sou capaz de levar essa responsabilidade sabendo o que aconteceu naquela noite”, continuou.

“Para quebrar esse silêncio, eu só espero que vocês respeitem o que eu decidi. Não posso ser porta voz de algo que não aconteceu”, finalizou Dayane.

Veja o vídeo: