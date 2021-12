Após cancelar show, Zé Felipe é diagnosticado com pneumonia

O cantor Zé Felipe preocupou os fãs após passar mal e cancelar uma apresentação no último domingo (26). Através do seu perfil no Instagram, o sertanejo explicou o acontecido para seus seguidores e revelou que foi diagnosticado com pneumonia viral.

“Passando aqui para avisar a vocês… Ontem, quando eu comecei a passar mal, a gente fez um tanto de teste, sabe, aqui… Eu estou com pneumonia viral. Agora é cuidar aqui, tomar uns remédios para em breve estar bom logo para voltar com tudo aí, tá bom? Amo vocês”, disse o filho de Leonardo.