Após confusão em festa, Gabi Martins se declara para Tierry: ‘Caso com ele agora’

Após as notícias de uma suposta confusão de Tierry com o empresário de Gabi Martins tomarem conta da web, a sertaneja se pronunciou com uma declaração para o cantor.

Através dos comentários de um perfil de fofocas, a ex-BBB falou sobre o pedido de casamento do amado. “Não precisa de pedido, eu amo esse cara como nunca amei ninguém na minha vida. Caso com ele agora, de pijama, de roupa chique, sem roupa, de chinelo. Em Vegas, BH, Salvador, SP, qualquer lugar do planeta, em todos os planetas. Sim, sempre. Para sempre”, escreveu.

Em um vídeo que circula na web é possível ver o cantor no palco falando sobre o episódio. “Eu iria pedir ela em noivado, mas eu fui proibido de pedir em noivado”, diz Tierry. Logo depois, Gabi Martins aparece para falar algo no ouvido do amado.