Após denúncia de racismo feita por Jau, Sette Restaurante divulga versão do caso

Em nota de esclarecimento, o restaurante diz ter um “código de vestimenta formal” e que um dos acompanhantes de Jau não “estava de acordo com o dress code estabelecido”. O acompanhante, um dos assessores do cantor, estaria de bermuda e com um “chapéu utilizado pelo artista”. Este teria sido o motivo do impedimento da entrada de Jaú e da banda no local.