Após isolamento de turistas com Covid-19, Sesau diz que está cumprindo protocolos rigorosamente

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou, nesta quarta-feira, 29, que os dois tripulantes do navio, que atracou no Porto de Maceió com Covid-19, estão em isolamento por um período de 10 dias e monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde de Alagoas (CIEVS) de Maceió. O caso foi divulgado ontem pelo Alagoas 24 Horas (LEIA AQUI).

Os tripulantes são um homem de 25 anos e uma mulher de 30, que foram submetidos a exame dentro da própria embarcação, que possui posto médico. Foi o profissional que informou o caso à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os passageiros ficarão em um hotel, custeado pela empresa marítima, e só serão liberados para voltar para o navio quando refizerem os testes pós isolamento e estiverem livres da doença.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Ayres, o Plano de Operacionalização do Estado para Temporada de Cruzeiros 2021/2022 em Alagoas está sendo cumprido rigorosamente. “Temos acompanhado esses casos de perto e as empresas, tantos as aéreas, como as responsáveis pelos cruzeiros, elas têm por obrigação notificar a Secretaria Estadual de Saúde e a Municipal, sobre a existência de algum paciente suspeito confirmado com Covid ou com Influenza”, afirmou Ayres.

Protocolos do Plano de Operacionalização de Alagoas

– Os viajantes deverão ser monitorados durante todo o percurso, adequando criteriosamente ao protocolo sanitário disposto pela companhia do navio, submetidos às práticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde.

– O navio cruzeiro ou agente marítimo deve informar para o Estado sobre casos positivos, sintomáticos, assintomáticos de Covid-19 e a necessidade do desembarque.

– O médico a bordo tem que apresentar um relatório de cada passageiro ou tripulantes com laudos, exames e condições gerais.

– Os passageiros assintomáticos ou com sintomas leves, permanecerão em isolamento a bordo da embarcação, até o desembarque em seu ponto original para retorno à sua residência.

– Passageiros e tripulantes que tiverem a necessidade de hospitalização, serão levados para um hospital privado, conveniado com a empresa marítima ou companhia de seguros.

– Ao desembarcar em Alagoas, tanto em excursão, como em forma livre e individual, o viajante deverá seguir os protocolos locais nos transportes, restaurantes, atrações, comércio, entre outros.

– O viajante deverá sempre utilizar a máscara e higienizar as mãos.

– Pessoas com necessidade de quarentena ou isolamento, serão encaminhadas para rede hoteleira local pela empresa marítima ou companhia de seguros, até o final do período estabelecido como quarentena.

– É de responsabilidade da empresa marítima ou companhia de seguros, manter um meio de comunicação entre passageiros e tripulantes hospedados ou internados, que necessitem de assistência diferenciada.

– Passageiros e tripulantes que não necessitam de apoio médico e desejem retornar para suas residências para continuar a quarentena por meios próprios, deverão assinar termo de responsabilidade.

– Em caso de óbito e necessidade de remoção e traslado de corpos, a companhia marítima ou de seguros se responsabiliza pela operação em todos os casos, incluindo, Covid-19.

– Será disponibilizado um número de telefone c om um disque saúde para contato durante ou pós-viagem.