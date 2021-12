Após levar unfollow de Leifer, Manu Gavassi comenta briga envolvendo Ícaro Silva

As polêmicas continuam. Desta vez, quem resolveu e pronunciar sobre a briga de Ícaro Silva e Tiago Leifert foi a ex-BB, Manu Gavassi. Em uma rede social, a influencer falou da sua relação com o reality, com o apresentador e do odio que tem por linchamentos virtuais.

“Vamos lá fazer algo que faz tempo que eu não faço e já perdi até o jeito que é ‘me justificar a respeito de algo que eu não deveria porque não é para tanto’. Eu amo o BBB. Sempre deixei claro esse amor e gratidão. Amo Ícaro. Ele participou do mais grandioso projeto da minha vida, que foi meu álbum visual. Amo o Tiago. Já tivemos conversas incríveis de admiração e respeito e nenhum unfollow vai me fazer amar menos porque não é assim que eu funciono”, começou Manu.

“E odeio linchamentos virtuais. (Por qualquer coisa que não seja um crime). Então quando curto um post (não acredito que estou fazendo uma justificativa de curtida porque vai contra tudo que acredito, mas vamos embora) de um amigo querido que percebeu que se posicionou de maneira um tanto quanto exagerada a respeito de um programa de TV, mas que se dá o tempo de explicar de onde vem essa frustração e contar um pouco de sua trajetória, sua vivência, suas dores, eu sempre vou mandar amor”, continuou.

“E não, isso não diminui o meu carinho nem ao BBB e nem ao Tiago. E quando um simples like faz meu nome estar nessa briga midiática que foi tirada de proporção, eu lembro porque é tão mais fácil para mim me esconder das redes sociais e ficar no meu cantinho. Sendo militante porque não consigo evitar, desculpa a fada sensata aqui: me entristece porque não vejo essa comoção para opiniões misóginas, racistas, homofóbicas ou qualquer outra pauta que realmente vão ferir pessoas”, declarou.