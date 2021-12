Após novo pedido de prisão, André Gonçalves se pronuncia: ‘Não sou bandido’

Um novo pedido de prisão foi dado ao ator André Gonçalves, por supostamente não pagar pensão alimentícia à filha mais velha, de 23 anos. O pedido foi feito uma semana depois do artista ter prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina, pelo mesmo motivo, em relação à filha mais nova, fruto de outro relacionamento.

Em declaração ao Jornal O Globo, o ator comentou a situação. “Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas eu acho que é inominável a situação que eu estou passando sem precisar passar. A saída não é a prisão. Eu sei o pai que eu sou, que eu quero ser. Não sou bandido. Não há nada que me desabone na esfera federal, estadual ou municipal.”

Manuela, que cobra uma pensão mensal de R$ 6 mil, não aceitou o pagamento atrasado do acordo de R$ 20 mil oferecido por Gonçalves no último mês de outubro e agora também pede a reclusão do pai por uma dívida de R$ 109 mil.