Após polêmicas, Gui Araújo e Duda Reis são flagrados juntos; veja vídeo

Duda Reis e Gui Araújo foram flagrados juntos na noite do último domingo (19), em um restaurante na cidade de São Paulo. O registro foi feito pelo perfil de fofocas Gossip do Dia.

Enquanto esteve confinado em “A Fazenda 13”, o ex-peão chegou a falar sobre o romance com a atriz. Ela não gostou da exposição e até decretou o fim da relação através de suas redes sociais.

“É fácil apontar o dedo, mas é difícil se colocar no lugar do outro. Não quero receber ataques de fãs de não sei quem, não tenho nada com isso. Se eu e uma pessoa fizemos combinados que não foram seguidos (não por minha parte), não vou ficar me martirizando aqui fora”, declarou em outubro.

Nas imagens, os dois aparecem conversando no local e não percebem que estavam sendo gravados. Confira: