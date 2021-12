Após rebaixamento, saiba quem continua e quem sai do Bahia

Após cinco anos na Série A, o Bahia está de volta a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, é hora de se planejar para retornar à elite do futebol brasileiro em 2022. E isso passa por dispensas e renovações no elenco.

Nesta segunda-feira (13), a diretoria do Tricolor anunciou a renovação do técnico Guto Ferreira. Ele assinou vínculo por mais uma temporada, até dezembro do ano que vem. Por outro lado, no dia seguinte ao fim do Campeonato Brasileiro, o Bahia anunciou a saída do diretor executivo Lucas Drubscky e do gerente Júnior Chávare.

Agora, com a permanência de Guto confirmada, a diretoria se volta para a montagem do elenco. Do time titular, o zagueiro Luiz Otávio, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o volante Patrick de Lucca têm contrato para a próxima temporada. Também nesta segunda, o Bahia anunciou a assinatura de um novo vínculo com o goleiro Danilo Fernandes.

O arqueiro chegou ao Bahia em julho de 2021, emprestado pelo Internacional. O contrato de Danilo com o time gaúcho chega ao fim no final desta temporada. Sem renovar com o Colorado, ele assinou um novo vínculo com o Bahia, que vai até dezembro de 2022. Outro que renovou o contrato até o final de 2022 foi o atacante Rossi. De acordo com o jornal Correio, a renovação se deu de forma automática por conta de uma cláusula no contrato que permitia a ampliação do vínculo caso o atacante atingisse as metas estabelecidas.

Contratos até o fim de 2021

Entre os jogadores com contrato até o fim de 2021, está o artilheiro e ídolo do clube Gilberto. O futuro dele ainda é incerto, mas a renovação já era tratada como algo difícil mesmo com o Bahia conseguindo se manter na Série A. Além de Gilberto – que deve ir para fora do país – Danilo e Rossi – que renovaram -, do time titular mais cinco jogadores estão com os vínculos para vencer. São eles: Conti, Nino Paraíba, Edson, Juninho Capixaba, Rodriguinho.

Desses, Conti é mais difícil de permanecer. O zagueiro pertence ao Benfica e em novembro, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, já dizia que a aquisição do jogador em definitivo era difícil por conta dos valores envolvidos.

Os que têm contrato, mas foram emprestados

Outra situação são de jogadores que possuem contrato com o clube, mas foram emprestados a outros clubes em 2021. O meia Marco Antônio se destacou no acesso do Botafogo, mas vai retornar ao Bahia e deve ser aproveitado pelo tricolor.

Eric Ramires tem contrato com o Bahia até dezembro de 2022 e nesta temporada defendeu o Bragantino. Durante o ano, o clube paulista sinalizou o desejo de comprar o jogador, mas nenhuma negociação foi fechada ainda.