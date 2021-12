Após recomendação do MPAL, Prefeitura de Penedo decide não realizar parte artística do Bom Jesus dos Navegantes

De acordo com recomendação do Ministério Público de Alagoas, festas privadas estão liberadas, porém, só devem ser concedidas pelo município após comprovação que todas as medidas contra a COVID-19 sejam aplicadas.

Visando atender uma recomendação do Ministério Público do Estado de Alagoas e também da Associação dos Municípios Alagoanos – AMA, a Prefeitura de Penedo emitiu uma nota oficial cancelando a programação artística e cultural do maior evento da cidade, a Festa do Bom Jesus dos Navegantes.

Em nota, o órgão público municipal informa que, além de atender a recomendação, tomou essa medida para resguardar vidas da população ribeirinha, temendo assim a nova variante que provoca um aumento significativo de casos no mundo, inclusive já registrados no Brasil.

Vale salientar que a parte religiosa está mantida, com missas campais, procissão fluvial, brincadeiras com as crianças na comunidade, bandas de pífano e etc, porém o grande evento com bandas de renome nacional (programação artística), e palco cultural com apresentação de bandas penedenses não mais irá acontecer, a exemplo deste ano.

A Prefeitura de Penedo também manteve o Penedo Luz, evento natalino que não atrai grandes públicos que possam ferir a recomendação do MPAL e AMA. Para esse evento, bandas da cidade, além de orquestras e coros darão um toque especial de natal na cidade.

Confira a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE PENEDO

Atendendo recomendação do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) e da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) para que municípios não realizem festividades com grandes aglomerações devido à descoberta de uma nova variante do coronavírus, a Prefeitura de Penedo informa que atenderá ao manifesto das instituições e não realizará qualquer programação artística e cultural durante os festejos religiosos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em 2022.

Ao tempo em que informamos o cancelamento, dentro do prazo estipulado pelo Ministério Público de Alagoas de cinco dias para resposta de todas as prefeituras alagoanas, reafirmamos o nosso compromisso de apoiar a realização da tradicional celebração religiosa que ocorrerá no formato realizado neste ano, na Praça da Fé.

Ressaltamos ainda que iremos realizar o Penedo Luz, inclusive o Festival de Coros nos próximos dias 10 e 11, evento que encerrará de forma prematura nosso Calendário Cultural Anual, medida que se faz necessária, mesmo Penedo sendo referência positiva na vacinação contra COVID-19.

Todos nós sabemos da importância da realização da parte festiva e artística da Festa de Bom Jesus, principalmente para nossa economia, mas a vida das pessoas está em primeiro lugar.

Por isso, reforçamos novamente a importância do cumprimento do ciclo vacinal contra o coronavírus para todas as pessoas. Vacina salva vidas e somente assim poderemos voltar à normalidade, se Deus quiser.

Prefeitura Municipal de Penedo

Crescendo Com Seu Povo

O anúncio da não realização foi bem vista pela maioria dos penedenses, que aprovaram a atitude do prefeito Ronaldo Lopes que preza sempre por tomar medidas assertivas para o bem da população.

FESTAS PRIVADAS

De acordo com recomendação do Ministério Público, festas privadas estão liberadas, porém, só devem ser concedidas pelo município após comprovação que todas as medidas contra a COVID-19 sejam aplicadas, dentre elas: distanciamento social, uso de máscara e limite de pessoas estipulado pelo Governo do Estado de Alagoas.