Após separação, Mirella assume interesse em Whindersson e João Guilherme

Livre, leve e solta, Mirella revelou na última quinta-feira que possui interesse em ficar com Whindersson, João Guilherme e Caio Castro. A funkeira pediu o divórcio de Dynho Alves após a aproximação do dançarino com Sthe Matos.

A revelação aconteceu durante uma entrevista para Matheus Mazzafera, durante a festa de Tainá Costa. A funkeira participou da brincadeira “Pego, Penso ou Passo” e não teve papas na língua na hora.

“Estou pensando em algumas possibilidades ainda. Sou uma pessoa difícil de selecionar, sou chata, mas já tem gente para isso na mira. Ainda não fiquei. Penso [em ficar com Whindersson], tenho que ver se ele quer. Pego”, revelou.

Mirella ainda negou os boatos de um affair com o humorista e disse que não ficou com ninguém após seu término.

Logo após ela afirmou que ficaria com Caio Castro, Grazi Massafera e João Guilherme. “Pego [Caio], ele é gato. E o João eu pego”, disse.

O filho de Leonardo, que estava no local, também foi perguntado sobre Mirella e revelou que ficaria com a funkeira. “Eu amo o sorriso dela e que ela é do meu tamanho. Muito bonitinha”.