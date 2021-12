Após surto de covid em passageiros, Costa Diadema deve retornar ao Porto de Santos

Por conta do surto de Covid-19, registrado nesta quinta-feira (30), o cruzeiro Costa Diadema deverá retornar para o Porto de Santos, local de onde partiu. O navio está atracado na capital baiana e teve a programação interrompida pela Anvisa, que impediu o desembarque dos tripulantes na cidade.

De acordo com um comunicado divulgado pela agência, os passageiros devem desembarcar no Porto de Santos. Já o navio, segundo recomendações da Anvisa, deve permanecer em quarenta e não realizar novas operações. No último boletim divulgado pela agência, 68 casos foram confirmados.