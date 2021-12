Após término, Aline Mineiro atualiza estado civil: ‘Solteira com pretensão de volta’

Aline Mineiro abriu o jogo sobre seu estado civil após o término com Léo Lins. A ex-peoa disse estar solteira, mas não descarta uma possível volta do casal.

“Não estou curtindo a solteirice porque o meu término aconteceu de uma forma muito turbulenta. Eu me considero uma solteira com pretensão de volta. Porém, tudo muito incerto no momento, minha vida virou de cabeça pra baixo”, disse em entrevista para a revista Quem.

A ex-panicat ainda afirmou que irá usar simpatias ao seu favor nessa virada de ano. “Para o Réveillon, uma calcinha vermelha e um vestido branco não podem faltar. A junção de amor e paz é o suficiente. Com os dois, é possível conquistar o mundo”, finalizou.

O término do casal aconteceu após a participação da musa em “A Fazenda 13”, onde ela admitiu que trocou carícias com MC Gui durante um momento em específico no reality rural.