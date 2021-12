Após término polêmico, Raissa Barbosa aparece com novo namorado: ‘Não consegui esconder’

Raissa Barbosa fez a fila andar e já apresentou seu novo namorado na última terça-feira (30). A ex-A Fazenda se envolveu em uma série de polêmicas em seu último relacionado, quando noivou com um ator pornô.

A modelo apareceu com Alan Gonçalves, o novo amado, na festa de aniversário de Gabi Martins, ele é fisiculturista e estudante de fisioterapia. “Tentei ser a pessoa mais discreta do mundo, mas não deu. Falei para a gente chegar de boa e vocês abordaram. Não consegui esconder o boy. Com esse tamanho fica difícil também”, disse ao falar com a imprensa que estava no local.

“A gente voltou a se falar aos poucos e está curtindo esse momento. Ele vai me ajudar muito nos treinos, na dieta. Vai me deixar bem fitness”, revelou.

A influenciadora apareceu juntinha com o amado nos stories de seu perfil no Instagram. Confira: