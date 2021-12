App facilita modelo híbrido de trabalho

Com o retorno de boa parte dos trabalhadores aos escritórios, a OOND, empresa de soluções para o modelo híbrido, criou um aplicativo para Android e iOS.

No dispositivo, os usuários conseguirão encontrar um espaço de trabalho sob demanda, que pode ser próximo da sua localização ou em qualquer outra região do país.

A startup também oferece soluções para as empresas que querem retomar o contato presencial, mas ainda não encontraram um local para tal.

Desse modo, o aplicativo funciona parecido ao Airbnb, aplicativo que reserva hospedagens. No caso do app OOND, as acomodações são espaços de trabalho.

Por meio do OOND, é possível cadastrar os espaços de trabalho, apresentando características como:

Localização,

Capacidade,

Preço,

Entre outros.

Esses ambientes podem ser coworkings, salas de reunião, ou qualquer escritório convencional, que se encaixem no padrão de qualidade do aplicativo.

Com o anúncio publicado, esses ambientes de trabalho podem ser localizados por toda a base de usuários, que conseguem reservá-lo instantaneamente pela plataforma de forma rápida e segura.

Aumento de acessos

A expectativa é que o aplicativo, lançado em 2021, que já conta com escritórios em 17 estados no Brasil, tenha ainda mais acesso graças ao dinamismo e rapidez que o formato mobile oferece.

Na prática, ao querer trabalhar em um lugar diferente, o usuário acessa o aplicativo e escolhe o espaço através do endereço de preferência. Já no caso do plano corporativo, as empresas podem oferecer essa possibilidade como um benefício aos colaboradores, proporcionando que eles escolham o lugar que querem trabalhar no modelo híbrido.

“Essa é uma solução que melhora os três pilares de trabalho: o profissional, que quer variar o home office, seja por questões de saúde mental ou infraestrutura; As empresas, que podem propor reuniões presenciais, ou oferecer benefícios conforme a necessidade dos colaboradores; E os espaços de trabalho, que foram altamente prejudicados com a pandemia e agora podem aproveitar a retomada”, afirmou Diogo Cortês, CEO da plataforma.

O download do aplicativo já está disponível para os usuários no formato Android e iOS.

Fonte: Assessoria de Imprensa – OOND.

