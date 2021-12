Com a proximidade do feriado, é possível adicionar uma imagem ou foto com referências natalinas no fundo.

O WhatsApp permite que seus usuários coloquem papeis de parede diferentes nas conversas do mensageiro. Com a proximidade do feriado, é possível adicionar uma imagem ou foto com referências natalinas no fundo. Veja também: WhatsApp: Novo recurso permite pausar e escutar áudio antes de enviá-lo O mensageiro já disponibiliza papeis de parede com cores sólidas, no entanto, é possível que o usuário utilize alguma foto ou imagem salva em seu próprio dispositivo. Veja como fazer isto a seguir. Como colocar imagem no fundo de conversas no Android: Abra o WhatsApp; Toque nos três pontinhos no canto superior direito da tela; Clique em "Configurações" e depois em "Conversas"; Feito isto, toque em "Papel de parede" e vá na "Galeria"; Escolha uma foto ou imagem salva no celular, "Cor Sólida" ou "Galeria de papéis de parede"; Confirme o novo papel de parede em "Definir". Você Pode Gostar Também: Como colocar imagem no fundo de conversas no iPhone: Abra o WhatsApp; Toque em "Configurações'' no canto inferior direito da tela; Agora clique em "Conversas" e depois em "Papel de parede"; Na sequência, toque em "Escolher o papel de parede"; Feito isto, defina o tipo de fundo, podendo ser cores claras, escuras e/ou sólidas, imagens da galeria de fotos do celular ou papéis de parede padrão do WhatsApp; Confirme o novo fundo na opção "Definir". Vale ressaltar que também é possível colocar o fundo de natal em conversas individuais do WhatsApp. Neste caso, basta abrir o perfil do contado e selecionar a opção de "Papel de parede". Em seguida, escolha a imagem e personalize o seu papel de parede. Aprenda a colocar papel de parede natalino no fundo das conversas do WhatsApp Até o momento não há uma data para o lançamento oficial do recurso, mas só de estar sendo testado de forma ampla na versão beta significa que o projeto da função já está bem maduro. A novidade se junta a outras ferramentas voltadas para a opção de áudio do mensageiro. Só este ano, o WhatsApp fez duas atualizações nas mensagens de voz, possibilitando que sejam aceleradas em 1,5x e 2x, e recentemente que sejam reproduzidas antes que sejam enviadas no chat.