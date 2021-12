Aprenda receita de vitamina com iogurte, morangos e castanha-do-pará para café da manhã

A praticidade e facilidade na culinária mora nas receitas com pouquíssimos passos, como é o caso das vitaminas – que em geral, basta bater todos os ingredientes no liquidificador e tá pronto. O passo a passo de vitamina da manhã, dado pela Nestlé, leva 5 minutos para ficar pronto, rende uma porção e conta com iogurte, morango, amaranto, castanha-do-pará e capim-limão. Confira: