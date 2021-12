Ara Ketu lança ‘O Tempo’ com VT Kebradeira; assista

A banda Ara Ketu lançou nesta sexta-feira (31), em parceria com VT Kebradeira, a faixa “O Tempo”, que está disponível em todas as plataformas digitais e ganhou clipe no YouTube.

Com mais de 40 anos emplacando sucessos românticos como “Mal Acostumado”, “Minha Razão de Viver” e “Amantes”, o Ara Ketu foi convidado pelo fenômeno do brega funk para dividir a música no DVD “Barzinho do VT”.

“Recebemos o convite do VT e ficamos felizes com a música escolhida. A gente fala de amor desde a fundação do Ara Ketu e agora não seria diferente. É legal demais misturar o Axé com outros ritmos, com outros públicos, e ver um resultado tão legal”, conta Dan Miranda, vocalista da banda baiana.