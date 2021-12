Arcadis abre vagas de emprego; veja funções

A Arcadis, uma das mais conceituadas empresas de consultoria em design e engenharia, está com novas vagas de emprego disponíveis para atuar nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pará. Confira algumas informações sobre os cargos disponíveis e como se candidatar!

Arcadis anuncia oportunidades de emprego

A Arcadis, empresa global especialista em consultoria, design, engenharia e gerenciamento, está disponibilizando novas oportunidades de emprego. Confira, abaixo, as funções disponíveis para contratação na companhia:

Encarregado de serviços de campo I;

Estagiário em engenharia Civil/sanitária;

Assistente técnico PI;

Tie Ins mecânica/tubulação;

Tie Ins e&l / automação;

Técnico de planejamento;

Analista de suporte Jr temporário.

Você Pode Gostar Também:

Para ocupar uma das vagas citadas acima, a Arcadis exige dos candidatos uma série de requisitos mínimos, tais como experiência na função pretendida, ensino médio completo, flexibilidade de horário, disponibilidade para viajar, além de ensino superior ou técnico de escolaridade. Para alguns cargos, é necessário ter conhecimento em hardware e software.

Além disso, algumas das oportunidades disponíveis possuem modalidade de trabalho híbrido ou regime de trabalho home office.

Veja também: Mongeral Aegon abre vagas de emprego; veja funções

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo de seleção e integrar o quadro de funcionários da Arcadis, devem realizar sua candidatura via Internet, através do link de inscrição.

Para os novos profissionais, a empresa vai disponibilizar uma série de vantagens, como por exemplo, bolsa auxílio, horário flexível, vale refeição, seguro de vida, vale transporte, auxílio creche, auxílio academia, massoterapia, previdência privada, entre outros a depender do cargo ocupado.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!