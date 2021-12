Artistas se mobilizam e pedem doações para cidades baianas atingidas pela chuva

Na tarde desta sexta-feira (10), alguns artistas foram às redes sociais pedir doações para ajudar as cidades baianas atingidas pela chuva. Os ex-BBBs Juliette e Gil do Vigor falaram sobre a situação da região nas redes sociais e pediram a ajuda dos seguidores. Anitta também se pronunciou e perguntou como contribuir com os municípios.

Em post no Twitter, a vencedora do BBB, explicou para os mais de 4 milhões de seguidores o que está ocorrendo nas cidades baianas e divulgou uma campanha que está arrecadando alimentos, colchões, roupas, remédios, água potável e valores em dinheiro via PIX. A cantora Anitta também comentou o assunto e se colocou a disposição para ajudar as famílias. Gente, hoje o #SextouDoBem vai dar espaço e unir esforços para ajudar cidades do Extremo Sul da Bahia, que estão sofrendo com enchentes decorrente a chuva das últimas horas. Nesse link vocês podem ter mais informações de como ajudar! https://t.co/Nez0rIe3zF — Juliette (@juliette) December 10, 2021

“Gente acabei de ver um lance da Bahia. Como posso ajudar?”, perguntou Anitta.

Em resposta a artista, Whindersson Nunes, que já tinha comentado sobre situação das cidades, apontou formas de ajudar.

“A chuva levou as estradas e na cidade impossível de transitar. Acho que a solução seria helicóptero para o resgate de pessoas ilhadas e para levar doações”, escreveu.

O humorista chegou a dizer que estava mandando dois helicópteros para ajudar. “Tem gente só com a roupa do corpo, ‘tamo’ mandando dois, mais um para atender as aldeias indígenas seria top demais”, concluiu.

Outro que também fez uma postagem nas redes sociais pedindo ajuda para os baianos prejudicados pela chuva no interior do estado foi Gil do Vigor. O economista pediu doações e orações para as famílias atingidas.