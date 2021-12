As Andrades: Sarah e Boca Rosa aparecem com look igual e divertem web

Sabe aquela cena de filme em que duas pessoas chegam em uma festa com roupas idênticas? Aconteceu na vida real! Sarah Andrade e Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, protagonizaram um momento divertido ao aparecerem na “Fafora da Gkay” com o mesmo look.

Além de serem ex-participantes do BBB, as influenciadoras resolveram apostar no mesmo look e deixaram as pernas e a barriguinha trincada em evidência.

“Gente, vocês viram meu look, né? Mas eu não vim arrasando sozinha não. Tem uma outra Andrade aqui que tá dando um close lindo junto comigo”, disse Boca Rosa através dos stories ao mostrar as roupas idênticas.

“Ai gente, olhas as duas de close aqui. Gente eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que tá sensacional”, disse Sarah. “Tem as Kardashians e as Andrades, eu amo”, brincou Bianca.

Confira: