Assaí Atacadista tem NOVAS vagas de emprego; veja cargos

O Assaí Atacadista, maior rede atacadista de autosserviço no Brasil, está expandindo seu número de colaboradores e oferecendo novas vagas de emprego para diversas regiões do país. Confira, abaixo, algumas oportunidades disponíveis e quais os requisitos para participar do processo de seleção!

Assaí Atacadista está disponibilizando novas oportunidades de emprego

O Assaí Atacadista foi fundado em 1974 e, atualmente, é a maior rede atacadista de varejo do Brasil. Além disso, a rede conta com mais de 190 lojas que estão espalhadas em diversas regiões brasileiras e 50 mil colaboradores que atuam com muita dedicação e amor pelo que fazem.

As oportunidades são para atuar em diversas regiões, entre os cargos disponíveis estão:



Operador de Loja Pleno Mercearia;

Atendente de Cartão;

Operador de Caixa;

Chefe de Mercearia;

Operador de Empilhadeira;

Assistente Comercial;

Consultor de TI;

Chefe de Prevenção e Perdas;

Chefe de Atendimento;

Consultor de TI Regional;

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de Recursos Humanos;

Consultor de Remuneração Sênior;

Entre outros.

As qualificações alteram conforme o cargo pretendido, mas as oportunidades são para profissionais que possuem desde níveis de escolaridade médio completo até superior ou técnico completo.

Algumas vagas não exigem experiência anterior na função, sendo uma ótima oportunidade para candidatos que estão buscando colocação no mercado de trabalho ou o primeiro emprego.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de colaboradores Assaí Atacadista? Aos profissionais que atendam aos requisitos e queiram fazer parte do processo seletivo, podem acessar o link de inscrição e conferir todas as vagas e regiões disponíveis para ocupação.

